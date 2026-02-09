Home

Provincia

A Castiglioncello si arriva accolti dal degrado: discariche e murales in rovina

Provincia

9 Febbraio 2026

A Castiglioncello si arriva accolti dal degrado: discariche e murales in rovina

Castiglioncello (Rosignano Marittimo, Livorno), 9 febbraio 2026 A Castiglioncello si arriva accolti dal degrado: discariche e murales in rovina

“A Castiglioncello si arriva accolti dal degrado”. È un’accusa diretta quella che arriva dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia Stefano Scarascia, insieme a Fabio Nicolini ed a Marino Fraioli, in merito alle condizioni dello svincolo di Castiglioncello (direzione Nord) e della località Le Spianate, definita “la porta d’ingresso della frazione”.

Secondo quanto segnalato da FdI, l’area rappresenta una sorta di “biglietto da visita” di quella che dovrebbe essere “una località di grande e qualificato livello turistico”, ma la situazione documentata – anche con immagini recentissime – mostrerebbe tutt’altro scenario.

Il comunicato parla di “grave degrado”, in parte dovuto a “incivili ed indecenti comportamenti di persone che sfruttano la località come discarica gratuita, specialmente di materiali edili di risulta”, configurando “un vero e proprio danneggiamento ambientale”. Tuttavia, si legge, “non è facile perseguirli, ma ciò non giustifica l’inerzia, per non dire la mancanza, dei necessari interventi correttivi”.

Un’altra parte rilevante delle criticità viene attribuita alla “mancanza di manutenzioni”.

Tra i punti segnalati, il muro di contenimento lato monte dello svincolo, dove anni fa furono dipinti alcuni riquadri con scorci di Castiglioncello. “Tralasciamo ogni commento sulla qualità delle opere”, scrive Scarascia, sottolineando però che “ormai da anni, e non da mesi, le stesse sono in completo stato di abbandono e di degrado” e contribuiscono a offrire “un’immagine negativa della località che si sta raggiungendo”.

Nelle vicinanze, evidenzia Fratelli d’Italia, è stato installato un cartello turistico con l’indicazione “Costa degli Etruschi Grand Tour (per MTB-Gravel)”, ma “il percorso comincia molto male perché a pochi metri si trova una vera e propria discarica, presente da mesi”. Ulteriori situazioni analoghe vengono segnalate anche in prossimità del Laghetto delle Spianate.

“La sequenza dei punti critici potrebbe continuare per pagine”, si legge ancora nel comunicato, che estende le criticità a “tutta l’area delle Spianate”, accusando l’Amministrazione di considerare la zona “solo un punto prelievo per IMU e TARI, senza minimamente restituire un minimo di servizi accettabili”, parlando di “perfetta continuità con la precedente a trazione PD”.

Secondo Scarascia, gli interventi necessari “rientrano certamente negli stanziamenti previsti per l’ordinaria manutenzione e non necessitano di variazione di bilancio”. Per questo, annuncia che nel prossimo consiglio comunale Fratelli d’Italia proporrà di “provvedere nei minimi tempi possibili alla ricopertura dei riquadri pittorici ormai in rovina ed alla rimozione delle macerie abbandonate nei siti segnalati”.

Il tema approderà quindi in aula, con la richiesta di interventi rapidi per ripristinare il decoro di uno degli accessi principali a Castiglioncello.

A Castiglioncello si arriva accolti dal degrado: discariche e murales in rovina