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A Cecina arriva la Festa del Cioccolato Artigianale: tre giorni tra profumi e dolcezze

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16 Marzo 2026

A Cecina arriva la Festa del Cioccolato Artigianale: tre giorni tra profumi e dolcezze

Cecina (Livorno) 16 marzo 2026 A Cecina arriva la Festa del Cioccolato Artigianale: tre giorni tra profumi e dolcezze

Il profumo del cacao sta per invadere il centro di Cecina. Da venerdì 20 a domenica 22 marzo 2026, Corso Matteotti (Cecina) ospiterà la prima edizione della Festa del Cioccolato Artigianale, un appuntamento dedicato agli amanti del vero cioccolato e alle eccellenze della tradizione dolciaria.

Per tre giorni il cuore della città si trasformerà in un percorso di gusto dove protagonisti saranno i maestri cioccolatieri artigiani, pronti a far scoprire al pubblico il sapore autentico del cacao lavorato secondo metodi tradizionali.

La manifestazione farà tappa a Cecina nell’ambito di un tour che attraversa diverse città italiane, portando con sé un’esperienza capace di unire qualità, tradizione e passione per il cioccolato. I visitatori potranno degustare e acquistare numerose specialità: dalle classiche tavolette alle praline, passando per creazioni originali e ricette realizzate con ingredienti selezionati.

Un elemento distintivo dell’evento è proprio l’attenzione alla qualità del prodotto: il cioccolato proposto sarà infatti artigianale, realizzato senza additivi né conservanti, per valorizzare al meglio il gusto autentico del cacao.

L’iniziativa rappresenta anche un’occasione per vivere il centro cittadino in un’atmosfera di festa e convivialità, salutando l’arrivo della primavera con un evento capace di coinvolgere grandi e piccoli.

Tra stand, degustazioni e profumi irresistibili, la Festa del Cioccolato Artigianale promette di trasformare il weekend in un’esperienza tutta da assaporare.