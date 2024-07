Home

A Cecina la “Festa delle donne sindaco”

10 Luglio 2024

A Cecina la “Festa delle donne sindaco”

Cecina (Livorno) 10 luglio 2024 – A Cecina la “Festa delle donne sindaco”

“ Una vittoria delle donne ”

La festa con Lia Burgalassi , Sara Paoli e Sandra Scarpellini

Venerdì 12 luglio alle ore 18.00 a Cecina presso vicolo Bargigli 20 , la Conferenza Donne DEM del territorio livornese invita a partecipare ad una vera e propria ‘Festa delle Sindache’ omaggio alle elette prime cittadine al Comune di Cecina con Lia Burgalassi, a Collesalvetti con Sara Paoli ed a Castagneto Carducci con Sandra Scarpellini.

Introduce e conclude l’evento Rita Villani, portavoce della Conferenza Donne DEM territorio di Livorno. Ospiti amministratori ed amministratrici del territorio, consigliere e consiglieri eletti e non, e le coalizioni civiche del territorio con cui insieme abbiamo portato alla vittoria l’interesse per il lavoro di qualità e la sanità pubblica . Insieme a noi il sostegno dell’On. le Laura Boldrini, deputata del Partito Democratico e presidente del Comitato permanente della camera sui diritti umani nel mondo.

Interviene Alessandro Franchi, segretario della Federazione del Partito Democratico di Livorno.

Perché la festa? Vogliamo sottolineare il valore storico della loro elezione perché è la prima volta che nel territorio livornese ad assumere la prima carica in tre Comuni siano donne, donne di sinistra che sono iscritte al PD ed alla Conferenza Donne DEM. Ci incontriamo per parlare con loro delle particolarità della loro esperienza politico/amministrativa e rifletteremo sul voto e le donne.

Nell’ultimo anno varie sollecitazioni sono giunte in questa direzione nella nostra società, pensiamo alla elezione di Elly Schlein segretaria del più grande partito della sinistra italiana, e nell’industria culturale il tema è finalmente mainstream.

Ricordiamo, in Italia, primo fra tutti il caso del film di Paola Cortellesi “C’è ancora domani” dove la cultura patriarcale, la violenza di genere ed i diritti delle donne sono collegati come un unicum storico che narra come, nel secondo dopoguerra , tante donne presero coscienza della propria identità personale, civile e sociale e dettero un forte segnale andando in massa a votare per la prima volta.

Il film ha avuto un successo internazionale cogliendo un sentire comune delle donne di oggi.

Il cammino per i diritti delle donne è stato lungo ed è ancora impervio.

Oggi, infatti, il governo di destra, guidato da una donna, rimette in discussione quei diritti non volendo riconoscere alla parte più avanzata della società il merito di quelle conquiste e proponendo una visione della donna ormai superata.

In questo clima più donne si sono messe in gioco ed hanno superato tutti gli ostacoli che ogni donna incontra per dedicarsi in politica, ad un ruolo sociale, portando i propri valori e la storia di TUTTE nel rapporto con le persone e nelle istituzioni.

Con Lia, Sara e Sandra parleremo di tutto questo e delle nostre battaglie in contrasto alle disuguaglianze di genere. Ogni giorno lottiamo per la promozione di servizi pubblici e politiche per le donne, diritti civili, sostegno alle fragilità, contrasto alla violenza degli uomini contro le donne , salute e sanità di genere, welfare di genere, sostegno ai nuovi consultori, visione di genere di urbanistica, linguaggio, toponomastica e del bilancio e certificazione di genere.

Invitiamo perciò la cittadinanza, la stampa per festeggiare finalmente questo risultato e per riflettere su come donne e uomini siano diversi, ma come le potenzialità ed opportunità per ognuno debbano essere paritarie. E se alcune donne di sinistra vogliono aderire alla nostra Conferenza siamo aperte per approfondire e supportare il territorio su queste tematiche.

Vi aspettiamo anche per ricordare sempre quale strada dobbiamo percorrere insieme, anche se impervia.

Per informazioni e contatti: Facebook: @donnedemLivorno ed il sito: www.pdlivorno.it