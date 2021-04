Home

25 Aprile 2021

A Cecina più positivi che a Livorno, nel capoluogo oggi solo 8 nuovi casi

Livorno 25 aprile 2021

Buone notizie oggi per Livorno. I nuovi positivi in città sono 8. Era da molto tempo che non si registrava un numero così basso di nuovi casi (Inizi di ottobre 2020)

Per La città diLivorno la nuova settimana che va da venerdì 23 aprile a giovedì 30 aprile è iniziata con numeri di contagi bassi e con una tendenza in discesa;

Venerdì 23 aprile 36 positivi, sabato 24 aprile 24 positivi, domenica 25 aprile 8 positivi

Mentre per i comuni della provincia di Livorno si registrano da venerdì 23 aprile numeri bassi di nuovi positivi, non si può dire la stessa cosa per il comune di Cecina

La situazione a Cecina relativa alla settimana che va dal 23 aprile al 30 aprile. Nei primi tre giorni si sono registrati:

11 positivi il 23 aprile, 17 positivi il 24 aprile e 11 positivi il 25 aprile

L’andamento dei nuovi casi è altanelante.

Il numero odierno dei positivi a Cecina (11), un Comune con una popolazione circa 5 volte inferiore a quella di Livorno dove si sono registrati 8 positivi, deve far tenere alta l’attenzione sulla situazione

