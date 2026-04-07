Cecina

7 Aprile 2026

Cecina (Livorno) 7 aprile 2026 A Cecina torna il mercato del Forte

Domenica 19 aprile le bancarelle degli Ambulanti di Forte dei Marmi in Corso Matteotti e Via Diaz

Torna a Cecina, domenica 19 aprile, il mercato itinerante de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, con le tradizionali “boutique a cielo aperto” del consorzio attese in Corso Matteotti e Via Diaz.

L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Cecina, porterà in centro città le storiche bancarelle ispirate allo stile del celebre mercato di Forte dei Marmi, con una proposta che spazia dall’abbigliamento alla pelletteria, dalla biancheria per la casa agli accessori e all’artigianato di qualità.

Il mercato sarà aperto dalle 8 alle 19 con orario continuato, anche in caso di maltempo.

«È un piacere tornare ad accogliere a Cecina il Mercato del Forte – commenta l’assessora al Turismo e al Commercio del Comune di Cecina, Elena Benedetti –. Dopo la prima edizione l’evento è stato molto apprezzato e sono stati proprio cittadini e operatori del territorio a chiederci di riproporlo. Si tratta di un appuntamento che porta vivacità nel centro cittadino e rappresenta un’ulteriore occasione per vivere le nostre vie commerciali, valorizzando allo stesso tempo un format di qualità molto conosciuto».

“Il nostro consorzio – spiega il presidente Andrea Ceccarelli – nasce dall’unione di alcuni dei banchi storici del mercato di Forte dei Marmi con l’obiettivo di portarne lo stile e la qualità nelle piazze italiane”.

Tra le bancarelle sarà possibile trovare abbigliamento, pelletteria artigianale, tessuti, biancheria per la casa, accessori e altri prodotti della tradizione manifatturiera italiana.