A Cecina torna l’Etrusca Sup Race

12 Aprile 2025

Cecina nel weekend di Pasqua diventa la capitale del sup con una grande classica del campionato italiano sup race FISSW. Moltissimi appassionati provenienti da tutta Italia si ritroveranno alle Gorette per una due giorni tra sport e storia. L’Etrusca Sup Race nasce infatti dalle origini di questo territorio e nel suo percorso rievoca i luoghi degli Etruschi. Le gare prevedono un percorso misto tra mare aperto e acque piatte, quelle della foce del fiume Cecina: la long distance, 14 km, con partenza da Spot One arriva a toccare le secche di Vada, alle porte dell’antico porto di Vada Volterrana, e la bilancia lungo il fiume, antico approdo della Villa di Albino Cecina, senatore romano discendente della nobile famiglia etrusca dei Caecina, all’altezza del parco archeologico di San Vincenzino.

“Gli iscritti al momento sono una settantina ma contiamo di avere ai cento partecipanti – dice Elia Rossetti, presidente dell’associazione Toscana Surfing che organizza l’evento -. Il sabato sarà la giornata della staffetta a squadre e della gara sprint, sulla breve distanza. La domenica è il momento della long distance. Saranno presenti anche le categorie del parasup, per atleti con diversi tipi di disabilità, e quelle dei più giovani, under 12 e under 14. In particolare tengo a ricordare che anche quest’anno assegneremo all’atleta più giovane il premio Mauro Niccolini, in memoria al consigliere comunale con delega allo Sport che fino alla fine ci ha sempre sostenuto”.

“Il sup e tutti gli sport acquatici uniscono l’attività fisica all’aspetto naturalistico – sottolinea l’assessore al Turismo Roberto Gori -. Il nostro territorio è una palestra a cielo aperto, e in particolare lo è la nostra costa che in questo modo viene valorizzata tutto l’anno. Senza dimenticare che il sup ha anche una prospettiva olimpica, dopo che il surf lo è diventato a Parigi 2024, e che riesce a coinvolgere anche tanti bambini e giovani e questa manifestazione ne è la dimostrazione”.

Pensato appositamente per i bambini è la lezione gratuita di sup in programma la domenica mattina con la campionessa spagnola Susak Molinero: dalle 11 alle 12.30, max 10 partecipanti e prenotazione obbligatoria al numero 347.6317186.

“Attraverso lo sport creare interesse per il nostro territorio. E farlo fuori stagione. E’ esattamente quello che come Amministrazione intendiamo fare e l’Etrusca Sup Race rispecchia a pieno questa volontà – aggiunge l’assessora al Turismo Elena Benedetti -. Nell’ambito di Cecina città dello sport questo evento rappresenta un fiore all’occhiello anche perchè coniuga l’aspetto storico culturale del nostro territorio. Per questa ragione a tutti i vincitori delle varie categorie sarà consegnato un biglietto omaggio per visitare il parco archeologico di San Vincenzino e il museo archeologico di Villa Guerrazzi, un motivo in più per tornare a Cecina e ampliare il proprio soggiorno”.

