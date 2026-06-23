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A Cecina tornano le iniziative di approfondimento e confronto politico del PD

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23 Giugno 2026

A Cecina tornano le iniziative di approfondimento e confronto politico del PD

Cecina (Livorno) 23 giugno 2026

Tornano le iniziative di approfondimento e confronto politico del Partito Democratico che accompagneranno l’estate. Il 24 giugno si avvicina e con esso la prima delle tre. Affronteremo il tema del lavoro. Perché su di esso si fonda per interposta “persona”, ossia la nostra Repubblica, la vita delle cittadine e dei cittadini. E un lavoro può essere buono per varie ragioni, a partire da quelle economiche, ma prima di ogni altra cosa e’ buono se e solo se è sicuro e giusto. Sicuro perché il rischio deve essere minimizzato al limite. E giusto perché ogni lavoro deve consentire la realizzazione di progetti e sogni, nel concreto. Affrontiamo il tema con i consiglieri regionali Brenda Barnini e Alessandro Franchi e con il responsabile lavoro della federazione di Livorno del PD Yari De Filicaia, con le associazioni di categoria, i sindacati e contributi importanti. A partire dall’introduzione della segretaria del PD Cecina Meris Pacchini e del vicesindaco Alessandro Bechini. Questa impostazione, confronto con categorie, sindacati, contributi importanti, si manterrà per le giornate di luglio. Ancora sul mare parleremo di legge elettorale, con il senatore Dario Parrini e il prof. Dal Canto. La legge elettorale non è materia avulsa dalle persone, perché il modo in cui vengono eletti coloro che i cittadini rappresenteranno in Parlamento ha impatto diretto sulla definizione della maggioranza che governerà il paese dal 2027 e quindi sul governo e sulle scelte economiche e sociali. Il 10 luglio portiamo infine al centro del dibattito il futuro delle infrastrutture che hanno a che fare con il nostro territorio, la nostra quotidianità e le nostre attività, di servizi, produttive, professionali e turistiche: la Tirrenica, e la rete collegata. Ne parleremo con il deputato Marco Simiani, il consigliere regionale Alessandro Franchi e l’assessore regionale di competenza Filippo Boni. Tutti i confronti saranno moderati da un giornalista.