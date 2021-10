Home

7 Ottobre 2021

A Cecina una fiaccolata corteo per ricordare gli animali vittime innocenti

Cecina (Livorno) 7 ottobre 2021

Domani, venerdì 8 Ottobre alle ore 20, verrà organizzata una Fiaccolata in ricordo del cane che e’ stato vittima di violenza lo scorso 22 Settembre.

Il Corteo partirà da P.zza Guerrazzi alle ore 20 e arriverà in P.zza Carducci davanti alla sede del Comune per depositare un ricordo, una testimonianza affinchè questi episodi siano condannati e per ribadire che le associazioni animaliste e la comunita’ insieme, chiedono alle istituzioni che vengano adottati tutti gli strumenti affinche’ siano scongiurati in futuro episodi simili, rafforzando i controlli e lavorando in sinergia per tutelare gli animali.

