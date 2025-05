Home

Provincia

Collesalvetti

A Colle le “soffitte scendono in piazza”, l’iniziativa per il riuso degli oggetti non più utilizzati

Collesalvetti

20 Maggio 2025

A Colle le “soffitte scendono in piazza”, l’iniziativa per il riuso degli oggetti non più utilizzati

Collesalvetti 20 marzo 2025 A Colle le “soffitte scendono in piazza”, l’iniziativa per il riuso degli oggetti non più utilizzati

Sabato 24 maggio, in via Picchi a Collesalvetti, ore 9.00 – 13.30, appuntamento con “Soffitte in piazza”, l’evento organizzato dal Comune di Collesalvetti e Rea S.p.A., in collaborazione con le Pro Loco di Collesalvetti, Vicarello, Stagno e Nugola, l’Unione Donne Italiane e Rifiuti Zero, nato con lo scopo di dare una seconda vita agli oggetti inutilizzati.

“Soffitte in Piazza” è aperto a tutti i privati cittadini residenti nel Comune di Collesalvetti che vogliono donare (anche su libera offerta) e barattare oggetti che non utilizzano più, quali: libri, riviste, giornali, cartoline, francobolli, figurine, mobili, sedie, biciclette, oggettistica varia, vecchi arnesi ed attrezzi, piccoli elettrodomestici usati, abbigliamento e tessuti usati, giochi, modellismo.

E’ vietato porre in vendita opere d’interesse storico e/o archeologico, d’arte e oggettistica con valore artistico, inoltre non sono ammessi oggetti non riutilizzabili. Non è assolutamente consentita l’esposizione e la vendita di oggetti d’antiquariato e di cose nuove, comprese le imitazioni di oggetti antichi.

I richiedenti interessati ad ottenere uno spazio espositivo dovranno presentare apposita richiesta compilando il modulo d’iscrizione che troveranno presso i gazebi al momento dell’accettazione. Lo spazio espositivo sarà messo a disposizione dalle ore 8.30. Non è previsto il montaggio di strutture.

Sarà allestito anche un apposito spazio denominato “LASCIA e PRENDI” dove si potrà, in modo libero, lasciare e prendere i materiali.

regolamento soffitte in piazza