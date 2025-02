Home

7 Febbraio 2025

A Collesalvetti inaugura il primo PetStore Conad della zona

Collesalvetti (Livorno) 7 gennaio 2025 A Collesalvetti inaugura il primo PetStore Conad della zona

Ha aperto il primo PetStore Conad a Collesalvetti, è in Via dell’Impresa 14/18. Questo nuovo punto vendita, che sorge all’interno del centro commerciale adiacente al supermercato Conad, rappresenta un’importante aggiunta volta a offrire una vasta gamma di prodotti e servizi dedicati agli animali da compagnia.

Il PetStore mette a disposizione dei clienti oltre 5.000 referenze, che includono alimenti di qualità, accessori per il passeggio, il gioco e il trasporto, nonché parafarmaci veterinari. Inoltre, i clienti potranno usufruire di servizi come l’incisione delle medagliette identificative, la bilancia per la pesa degli ì amici a quattro zampe, oltre alla consulenza professionale offerta ogni giorno dagli addetti del punto vendita.

Un punto vendita che non si limita alla cura degli animali, ma si impegna attivamente anche in iniziative solidali a favore del benessere della comunità. In occasione dell’apertura del PetStore, è stata installata una panchina rossa nella galleria commerciale, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, per sensibilizzare l’opinione pubblica. Inoltre, il 15 febbraio sarà attiva una raccolta solidale per cani e gatti in difficoltà, un’iniziativa attiva su tutti i PetStore Conad, che supporta gli animali meno fortunati e le associazioni che se ne prendono cura, inserendosi nel più ampio progetto di sostenibilità “Sosteniamo il Futuro” di Conad.

“Con l’apertura del nuovo PetStore a Collesalvetti, abbiamo voluto rafforzare il nostro impegno nel fornire ai nostri clienti un’offerta diversificata e di alta qualità”, dichiarano Massimo Costagli e Carmela Intoccia, soci Conad Nord Ovest del punto vendita. “Siamo lieti di poter offrire un luogo accogliente e ben fornito per tutti gli amanti degli animali della zona. Con questa nuova apertura, vogliamo offrire ancora di più un punto di riferimento per la comunità locale, con prodotti e servizi per soddisfare tutte le esigenze di spesa dei clienti, ma anche promuovendo iniziative sociali come la raccolta alimentare in favore degli animali in difficoltà e l’installazione della panchina rossa per sensibilizzare l’opinione pubblica ed esprimere il nostro supporto a tutte le donne che combattono contro qualsiasi forma di violenza.”

In linea con l’impegno di Conad Nord Ovest verso la sostenibilità ambientale, il locale è stato completamente ristrutturato ed efficientato con installazione dei nuovi impianti di illuminazione a led e di condizionamento di ultima generazione per garantire la massima efficienza.

Il PetStore, che si estende su una superficie di 280 mq, dispone di due casse tradizionali e impiega cinque addetti altamente qualificati e pronti ad accogliere i clienti consigliando loro i prodotti e servizi più adatti ai loro pet. Il centro commerciale, inoltre, offre circa 200 posti auto gratuiti, rendendo l’accesso comodo e agevole per tutti i visitatori.

L’orario di apertura è dal lunedì alla domenica dalle 8:00 alle 20:00. Dal giorno di apertura previste numerose attività di scontistica e promozioni.

Con questa nuova apertura, Conad Nord Ovest continua a espandere la sua presenza sul territorio, contando 67 PetStore nei territori in cui opera. La nuova struttura non solo arricchisce l’offerta commerciale di Collesalvetti, ma rappresenta anche un ulteriore passo avanti nell’impegno di Conad nell’offrire prodotti e servizi per andare incontro a tutte le esigenze dei clienti e delle comunità locali.

