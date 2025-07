Home

10 Luglio 2025

A Collesalvetti torna la Notte Clara

Collesalvetti, 7 luglio 2025 – La cultura quale strumento di sensibilizzazione della cittadinanza sui diritti e le libertà sancite dalla Costituzione. È nata così, “Notte Clara”, l’evento organizzato dal Comune di Collesalvetti, giunto alla quindicesima edizione, per celebrare l’anniversario della liberazione dall’occupazione nazifascista.

Venerdì 18 luglio, via Roma, via Umberto e piazza della Repubblica si coloreranno di bianco e di rosso, colori simbolo della libertà e della lotta di chi si è battuto per conquistarla, e si animeranno grazie al fitto programma di spettacoli e mostre messo in campo dall’Amministrazione comunale, unitamente all’apertura serale dei negozi del centro e alla possibilità di cenare sotto le stelle.

L’appuntamento è fissato alle ore 17.30, in via Roma sud, per un doppio taglio del nastro. “Apriremo l’edizione 2025 di Notte Clara – ha spiegato l’assessora alla cultura Vanessa Carli – con l’inaugurazione del vicolo dell’amore, un vicolo che ha fatto la storia di Collesalvetti e, la cui origine, a quanto pare, risale al 1847. Infatti, in una pianta e profilo di un tratto della via Regia Emilia, realizzato in scala di braccia, il vicolo figura così come la Fonte, il Tinaio del Pajo e l’Osteria Lenzi.

Restituiamo al capoluogo questo passaggio segreto usato per lo più dai giovani del tempo per ritrovarsi con le ragazze. All’epoca, non c’era la stessa libertà di oggi e anche il solo scambiare qualche parola con un ragazzo non era visto di buon occhio. Via Roma poi, sarà allietata dalla musica dell’Accademia Musicale Collesalvetti e ospiterà uno spazio bambini con giochi e gonfiabili. Ringrazio già da ora tutte le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio che si sono messe a disposizione per questa importante serata”.

Alle ore 18.00, in via Umberto, sarà inaugurato il Terzo Prisma della Memoria. L’iniziativa, curata da ANPI, sarà accompagnata da un’incursione letteraria dell’Associazione Furore Odv. Sempre in via Umberto, spazio alla storia con “Alla scoperta di Collesalvetti”, la mostra progetto realizzata dalla Scuola Primaria “N. Sauro” che racconta le origini e le tradizioni del capoluogo colligiano e all’esposizione di auto e moto d’epoca. Inoltre, saranno allestiti laboratori per ragazzi.

Il palco centrale, in piazza della Repubblica, ospiterà, alle 18.30, un intervento sulla libertà curato da Istoreco; dalla 19.30 alle 21-30 invece, spazio a “Samuele Borsò canta Battisti”, mentre, alle 21.30, le coreografie di Danzaria Scuola di danza e cultura, con “As a legend”, accompagneranno il pubblico in un viaggio nella storia tra le leggende della musica.

Le vie del paese saranno poi animate dallo spettacolo musicale itinerante di Be diesis Street Band e dal Gruppo Folkloristico “Ir Barroccio Fiorito”.

“Anche quest’anno – ha concluso la sindaca Sara Paoli – con la Notte Clara, Collesalvetti si riempie di vita, musica, arte e memoria. Una festa che è molto più di un evento: è il nostro modo di onorare il giorno della liberazione del nostro territorio, avvenuta nel luglio del 1944, quando Collesalvetti tornò libera dal nazifascismo. Lo facciamo con la forza della cultura, dell’incontro e della partecipazione collettiva. Perché la libertà non è mai solo un fatto storico, ma una responsabilità quotidiana. Grazie a chi ogni anno rende possibile tutto questo: alle associazioni, alle attività del territorio, ai volontari, agli artisti e a tutte le cittadine e i cittadini che scelgono di esserci”.

