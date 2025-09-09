Home

9 Settembre 2025

Livorno 9 settembre 2025 A due mesi dalla Livorno Half Marathon è già pioggia d’iscritti

Puntuale all’appuntamento torna il prossimo 9 novembre la Benetti Livorno Half Marathon, giunta alla sua ottava edizione (ma bisogna ricordare che la prova è “figlia” della maratona andata avanti per tantissimi anni a cavallo del secolo). Che la gara labronica sia sentitissima è testimoniato dal fatto che a due mesi dall’evento sono già tanti coloro che hanno proceduto all’iscrizione, facendo dell’appuntamento livornese il perno della loro attività autunnale.

La manifestazione anche quest’anno fa parte del Criterium Podistico Toscano e anche quest’anno abbina alla sua sfida sui 21,097 km inserita nel calendario nazionale Uisp, la Stralivorno, prova di 10 km non competitiva, offrendo così un quadro decisamente ampio delle possibilità podistiche della giornata.

Non cambia il percorso di gara, disegnato per le vie del centro storico della città e sul suo caratteristico lungomare, prevedendo anche il passaggio all’interno dell’Accademia Navale che fa della corsa un “unicum” nel panorama podistico nazionale, come anche quello all’interno del Cantiere Benetti. La partenza verrà data da Via dei Pensieri, ai cancelli curva Sud dello stadio, mentre l’arrivo sarà all’ingresso del campo scuola. Il via è fissato per le ore 9:00.

Anche se manca ancora tempo alla gara, considerando il ritmo di affluenza delle iscrizioni conviene sbrigarsi anche perché il costo è fisso, 30 euro dall’apertura fino al prossimo 6 novembre. Chi vorrà provvedere sul posto dovrà versare 40 euro. Per la Stralivorno il prezzo è di 10 euro. A tutti i partecipanti pacco gara con tanti prodotti tra cui la T-shirt personalizzata e la medaglia ricordo.

Premiazioni a fine gara, riservate ai primi 5 assoluti e di ogni categoria. Lo scorso anno la Benetti Livorno Half Marathon ha fatto registrare le vittorie di Ayoub Bouras in 1h09’11” e di Margherita Voliani in 1h21’43”.

Per informazioni: Comitato Organizzatore, tel. 3389563043. http://www.maratonadilivorno.it/

