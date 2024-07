Home

31 Luglio 2024

Livorno 31 luglio 2024 – A Effetto Venezia è il momento di Toquinho ed Enzo Avitabile

Saranno TOQUINHO & CAMILLA FAUSTINO ed ENZO AVITABILE con I BOTTARI DI PORTICO & TARANTELLA BAND a segnare, ciascuno con il suo specifico ed inconfondibile stile, il secondo giorno di Effetto Venezia 2024, l’evento che per cinque giorni anima di musica il suggestivo quartiere della Venezia Nuova di Livorno con oltre centosessanta tra concerti, talk, progetti speciali, contest musicali, recital, seminari, esibizioni di strada, mostre, tutti rigorosamente gratuiti.

Cantautori, band, raffinati interpreti di musica sudamericana, etnica, classica, jazz, rock, si esibiranno a Livorno. Musicisti di luoghi vicini o lontani “occuperanno” le Fortezze, le piazze, i ponti, i cortili, le strade, gli edifici storici del quartiere Venezia per dare vita ad un evento memorabile.

Alla base di tutto il filo rosso che lega l’una all’altra le proposte attraverso il tema scelto dalla direttrice artistica Grazia Di Michele: “La musica dal mondo. Suoni di terra e di mare”.

Il file word del programma del 1 agosto, clicca qui

In Fortezza Nuova, a partire dalle 22.00, TOQUINHO proporrà un omaggio alla musica brasiliana e un tributo a tutti quei grandi amici con cui ha condiviso tanta musica e tanta poesia.

La “saudade” di Tom Jobim e del suo grande amico e collaboratore Vinicius de Moraes, di Baden Powell, Carlos Lyra, Chico Buarque, Menescal e tanti altri, si trasformerà sul palco in uno spettacolo di grande fascino.

Il concerto entra direttamente in quell’anima poetica della Bossa Nova e nella magia inconfondibile degli “Afro Sambas”, ripercorrendo tutti i brani che hanno fatto innamorare il pubblico in tutto il mondo.

Milioni di appassionati hanno dentro il cuore le melodie di “La voglia e la pazzia, l’incoscienza e l’allegria”, “Senza Paura”, “Samba della Benedizione”, “Samba per Vinicius”, “Aquarello”, solo per citare alcune delle canzoni legate alla carriera di grandi successi dell’artista.

Toquinho, oppure «Toco», come amava chiamarlo Vinicius De Moraes, con la sua voce calda e quel tocco delicato sulla chitarra, insieme alla splendida voce della brasiliana Camilla Faustino, è l’espressione più pura e veritiera della forza e della storia musicale del Brasile.

Ad aprire il concerto di Toquinho sarà Pamela D’Amico, cantautrice italo-brasiliana, conduttrice radiofonica e percussionista.

Sarà il palco di Piazza del Luogo Pio, sempre a partire dalle 22.00, ad ospitare ENZO AVITABILE con I BOTTARI DI PORTICO & TARANTELLA BAND nel suo “World tour Tour”. Avitabile è considerato l’artista italiano simbolo della contaminazione tra generi e maestro assoluto del groove. Ha duettato con star come James Brown e Tina Turner, Bob Geldof e Randy Crawford, Afrika Bambaataa e David Crosby. Ha girato il mondo, condiviso il palco e registrato brani con i nomi di punta della world music.

Classe 1955, Enzo Avitabile è un artista che ha valicato i confini linguistici, stilistici e geografici come pochi. Che ha saputo sposare il bagaglio artistico di una carriera costellata di successi con una ricerca continua di innovazione musicale, cantando le sofferenze degli ultimi ma anche le loro speranze. Ha sempre ricercato un suono inedito, non solamente originale, ma vitale ed essenziale, demolendo ogni sovrastruttura mercantile e ogni moda. Non a caso, il regista premio Oscar, Jonathan Demme, gli ha dedicato un docufilm dal titolo emblematico, “Enzo Avitabile Music Life”.

Vincitore di due premi Tenco, due David di Donatello, due Nastri d’argento, un Globo d’oro e un Ciak d’oro, a cui si aggiunge, nel 2017, il prestigioso Premio Ubu, per la colonna sonora del Vangelo di Pippo Delbono..

Il concerto di Enzo Avitabile sarà preceduto alle 21.00, sempre sul palco di Piazza del Luogo Pio, dal talk “Musica d’autrice” condotto della direttrice artistica di Effetto Venezia Grazia Di Michele. Dialogheranno con lei ROBERTA GIALLO, cantautrice, scrittrice, attrice, visual artist, performer teatrale e produttrice, PAPIRO, artista che propone un progetto dall’affascinante carica emotiva cantautorale e da un grande senso ritmico, e FRANCESCA DE FAZI, cantautrice, chitarrista o più semplicemente “Roman Blues Woman”, come si presenta in uno dei suoi ultimi album registrato a New Orleans.

Da non perdere il concerto di PATRIZIO E STEFANO FARISELLI in Fortezza Vecchia a partire dalle 22.00.

Il loro tour acustico si colloca all’interno degli eventi di celebrazione del 50° arbeit macht frei, che ha visto Patrizio Fariselli, fin dagli esordi, costruire la complessa macchina degli AREA ed esserne il compositore di tutte musiche.

Gli Area, International Popular Group, fondati da Demetrio Stratos, Giulio Capiozzo, Eddy Busnello, Patrizio Fariselli, Paolo Tofani e Patrick Djivas, crearono e suonarono questi brani complessi e suggestivi dal 1972 fino all’inizio del 1974. Fino ad oggi, tra i brani di ‘Arbeit Macht Frei’, soltanto ‘Luglio, agosto, settembre (nero)’ ha continuato ad essere eseguito live dagli Area Open Project, oltre che essere oggetto di cover e riarrangiamenti da parte di numerosi altri musicisti.

Nessuno, da oltre 40 anni, ha invece più avuto modo di ascoltare in concerto gli altri brani dell’album come ‘Consapevolezza’, ‘240 Km da Smirne’, ‘Le labbra del tempo’, ‘Arbeit Macht Frei’ e ‘L’abbattimento dello Zeppelin’.

Ma saranno ancora decine gli appuntamenti musicali, gli spettacoli di strada, le installazioni, le mostre disseminati tra le strade, i vicoli e le diverse location del suggestivo quartiere livornese. Tra queste anche il Museo della città che ospita la mostra Da Picasso a Warhol – Arte a 33 giri.

Fortemente voluta dalla direttrice artistica Grazia Di Michele, si tratta di un’esposizione di prestigio e in perfetto dialogo con il tema di quest’anno, “La musica dal mondo”, esplorando il rapporto tra le arti visive e la musica attraverso le iconiche copertine dei dischi in vinile.

Allestita all’interno della sezione d’arte contemporanea del Museo della Città in Piazza del Luogo Pio, l’esposizione vanta opere di alcuni tra i più celebri artisti del XX e XXI secolo, da Matisse a Basquiat, da Dubuffet a Beuys, includendo giganti dell’arte come Picasso, Mirò, Warhol, Jeff Koons, Damien Hirst, e molti altri.

La mostra sarà visibile con orario 10.00 – 24.00 durante Effetto Venezia (31 luglio – 4 agosto) e dal 6 agosto al 1° settembre (dal martedì alla domenica), con orario 10.00 – 20.00. L’ingresso durante Effetto Venezia è gratuito.

Come di consueto l’organizzazione della kermesse è stata affidata alla Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea, braccio operativo del Comune di Livorno per l’organizzazione dei grandi eventi di taglio turistico. Sono ben 18 le aree di spettacolo individuate, da Piazza del Luogo Pio alle due Fortezze Vecchia e Nuova. Le altre location di spettacolo sono la Piazzetta dei Pescatori, quella degli Scali delle Barchette, Piazza dei Domenicani, Piazza dei Legnami, Palazzo Huigens, il Teatro Vertigo, la Chiesa di Santa Caterina.

Qui, alle 19.00 è previsto il talk “Musica medicina” con FRANCESCO PARISET, PICO RAMA, PIETRO PARISET, ELISA GAIA, moderato da NICOLA CIRILLO e alle 20.30 il concerto “La musica che cura”.

È ampiamente noto che la musica e il suono hanno di per sé stesse un potere terapeutico, ma negli ultimi anni si sta affermando un vero e proprio genere musicale, conosciuto come “musica medicina”: nato nell’America del Sud, come naturale sviluppo degli “Icaros” (i canti intonati dagli sciamani durante le cerimonie sacre con le piante medicinali) si è diffuso in tutto il mondo grazie al crescente interesse verso questa spiritualità anche da parte di persone provenienti da altri continenti. Il fenomeno ha consentito un’evoluzione di questa musica cerimoniale che si è integrata alle musiche tradizionali delle diverse culture con cui è entrata in contatto, assumendo tratti e caratteristiche differenti nei vari Paesi, ma mantenendo intatto lo spirito e l’intenzione.

All’interno della chiostra del Tribunale troveranno spazio le proiezioni di Effetto Vintage, l’originale progetto di Marco Bruciati e associazione 8mmezzo per conto di Fondazione LEM e Comune di Livorno: una call aperta ai possessori di pellicole e nastri magnetici (Vhs, MiniDv, Hi8, VhsC ecc.) che hanno filmato le edizioni passate di Effetto Venezia. Obiettivo, restituire alla città il materiale raccolto attraverso un filmato di montaggio che sarà proiettato in un futuro evento ad hoc.

Il Teatro Vertigo ospiterà semifinali e finale del contest Effetto canto, un concorso regionale a partecipazione gratuita organizzato da Fondazione LEM. Il concorso è stato aperto a cantanti, cantautori/cantautrici e band di età compresa tra i 15 e 35 anni.

Il premio consiste nell’ammissione diretta alla finale mondiale di Performer Italian Cup 2024, e alla finale nazionale del Primo Campionato delle Arti Scenico/Sportive, che fonde arte e sport. Il campionato è gestito da FIPASS, la Federazione internazionale performer arti scenico-sportive, un’associazione nata per la sensibilizzazione nei confronti della figura del performer di arti scenico-sportive attraverso il progetto Metodo Pass che ne concretizza l’azione.

Altra novità di quest’anno è l’utilizzo di tre dei ponti che scavalcano i canali del quartiere – il Ponte di Marmo, il Ponte della Venezia e il Ponte dei Domenicani – come location di spettacolo per ulteriori performance e le incursioni degli artisti di strada. Si tratta di un modo per rendere ancora più coinvolgente la manifestazione nei suoi spazi all’aperto, conferendole quell’atmosfera divertente e un po’ scanzonata che il pubblico dei frequentatori di Effetto Venezia ha dimostrato di apprezzare molto nelle scorse due edizioni.

Come di consueto è attivo il servizio navetta di Autolinee Toscane che partirà dai parcheggi adiacenti all’Amedeo Modigliani Forum per il trasporto verso e da Effetto Venezia con orario dalle 18.45 alle 1.45. Per raggiungere il quartiere della Venezia in autobus, si potrà usufruire gratuitamente delle Linee 21 e 22 di Autolinee Toscane.

Tutto il programma è consultabile su www.effettovenezia.it

