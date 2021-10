Home

Cronaca

A fuoco 2 auto nella notte

Cronaca

28 Ottobre 2021

A fuoco 2 auto nella notte

Livorno 28 ottobre 2021

Ieri, 27 ottobre 2021, intorno alle ore 23.30 l’unità APS e un’autopompa dei vigili del fuoco di Livorno sono intervenuti in via Sant’Alò per 2 veicoli in fiamme

I vigili del fuoco hanno domato le fiamme che hanno causato solo danni alle due auto parcheggiate che sono andate completamente distrutte

Sul posto è intervenuta anche la polizia di stato per le indagini del caso

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin