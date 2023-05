Home

4 Maggio 2023

A fuoco 5 mezzi in piazza della Vittoria, danneggiato stabile e altri due scooter

Livorno 4 maggio 2023 – A fuoco 5 mezzi in piazza della Vittoria, danneggiato stabile e altri due scooter

Verso le 0re 16.45 due squadre dei vigili del fuoco in piazza della Vittoria all’incrocio con Via Demi a Livorno per un violento incendio che ha coinvolto 3 autovetture e 2 scooter andati distrutti, per irraggiamento danni anche ad altri 2 mezzi. La facciata del condominio di via Demi ha subito notevoli danni, così come l’esercizio pubblico in angolo con piazza della Vittoria.

