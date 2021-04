Home

A fuoco appartamento in via Badaloni

14 Aprile 2021

Livorno 14 aprile 2021

Oggi intorno alle ore 16e30 una squadra dei vigili del fuoco é intervenuta in via Badaloni per un incendio appartamento,

Sul posto anche l’auto scala dei vigili del fuovo e i carabinieri

L’incendio é partito dal locale cucina

Fortunatamente essuna persona sembra essere ferita o intossicata.

Le caue dell’incendio sono in orso di accertamento





