Home

Cronaca

A fuoco appartamento in via Inghilterra: salvata anziana, condominio evacuato

Cronaca

27 Novembre 2021

A fuoco appartamento in via Inghilterra: salvata anziana, condominio evacuato

Livorno 27 novembre 2021

I vigili del. Fuoco di via Campania sono intervenuti oggi pomeriggio, intorno alle ore 18 in via Inghilterra per un incendio in un appartamento

Sul posto sono intervenute 2 autopompa con serbatoio (Aps); una autoscala ed il carro aria ( un mezzo adibito al cambio delle bombole degli autoprottettori e la loro ricarica).

I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme rapidamente ma queste erano già propagate in tutto l’appartamento al 4° ed ultimo piano.

Nell’appartamento una signora anziana è stata tratta in salvo, non è ferita , è solo leggermente intossicata

Tutto il palazzo é stato fatto evacuare per precauzione e non riscontrano feriti

Solo alcune persone leggermente intossicate sono state prese in cura dai sanitari del 118 accorsi sul posto.

Le cause dell’incendio sono da verificare, in quanto sono ancora in corso le fasi di raffreddamento dell’ appartamento e il controllo dei danni agli altri appartamenti vicini

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin