A fuoco appartamento occupato, cane salva condomini

1 Marzo 2022

Livorno 1 marzo 2022

Si è sviluppato in Incendio in via degli Asili a Livorno all’interno di un immobile occupato da famiglie sfrattate.

A causare l’incendio molto probabilmente il malfunzionamento di una piccola stufa elettrica usata per riscaldare la stanza

Ad accorgersi dell’incendio, dei vicini che anno sentito abbaiare il cane nell’appartamento. Preoccupati per l’insolito comportamento dell’animale, si sono affacciati alla finestra ed hanno visto che l’appartamento, con dentro cane, stava andando a fuoco.

Immediata la chiamata ai vigili del fuoco che hanno domato le fiamme.

Fortunatamente gli occupanti non erano presenti all’interno dell’abitazione e i pompieri hanno rapidamente spento l’incendio e messo in salvo il cane.

Fortunatamente non ci sono stati feriti, è rimasto danneggiato solo l’alloggio dove si è sviluppato l’incendio e il cane è stato portato in salvo dai vigili del fuoco. L’edificio è stato evacuato per precauzione. Sono state messe in salvo e al momento sono in albergazione

In queste situazioni emerge infatti anche tutto il dramma umano e sociale delle persone alloggiate in modo precario

Dopo 9 anni di occupazione, le sette sette famiglie sono ancora costrette a vivere in una struttura fatiscente.

Fortunatamente questo incendio non ha causato né feriti, né vittime, purtroppo però non è la prima volta che capita in alloggi occupati abusivamente e la memoria corre subito al 2 agosto del 2017 dove nel complesso occupato della Torre della Cigna, Marcella rimase gravemente ustionata e si spense il 30 agosto in ospedale dopo aver lottato contro le ustioni

