6 Febbraio 2025

Livorno 6 febbraio 2025 A fuoco auto a Gpl, danneggiati altri mezzi parcheggiati

Questa mattina, intorno alle 8:20, i Vigili del Fuoco di Livorno sono intervenuti in via Pellettier per un incendio che ha coinvolto un’autovettura alimentata a gas GPL.

Le fiamme si sono rapidamente propagate, danneggiando anche un altro automezzo e un ciclomotore parcheggiati nelle vicinanze.

Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, il rogo è stato rapidamente estinto, evitando ulteriori danni. Fortunatamente, non si segnalano persone coinvolte. Le cause dell’incendio restano da chiarire.