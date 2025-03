Home

Cronaca

A fuoco auto di un concessionario, ingenti danni in via Provinciale Pisana

Cronaca

12 Marzo 2025

A fuoco auto di un concessionario, ingenti danni in via Provinciale Pisana

Livorno 12 marzo 2025 A fuoco auto di un concessionario, ingenti danni in via Provinciale Pisana

Incendio nella notte in un concessionario di via Provinciale Pisana: danni ingenti, intervento dei Vigili del Fuoco

Un vasto incendio è divampato poco dopo le 4 di questa notte all’interno di un concessionario di auto situato in via Provinciale Pisana. Le fiamme hanno avvolto diversi veicoli, sia all’esterno che all’interno dei locali, causando danni rilevanti.

Sul posto sono intervenute tempestivamente due squadre dei Vigili del Fuoco dalla sede centrale, supportate da un’autobotte e dal mezzo autoprotettori. L’intervento è ancora in corso per mettere in sicurezza l’area e verificare la stabilità della struttura.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non risultano persone coinvolte nell’incendio. Le autorità competenti stanno effettuando accertamenti per stabilire l’origine del rogo e valutare eventuali responsabilità.