A fuoco auto in via Serristori (Video)

6 Marzo 2022

Livorno 6 marzo 2022

Momenti di paura intorno alle 16.30 di oggi pomeriggio in via Serristori per un’auto parcheggiata andata a fuoco

Come si vede dalle immagini, l’auto che ha preso fuoco per motivi ancora da accertare ha danneggiato anche un altro mezzo vicino

Sul posto oltre ai vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, sono intervenuti anche i carabinieri

