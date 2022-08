Home

Cronaca

A fuoco Camper e auto, “via Giordano Bruno non ha pace”

Cronaca

24 Agosto 2022

A fuoco Camper e auto, “via Giordano Bruno non ha pace”

Livorno 24 agosto 2022 – A fuoco Camper e auto, “via Giordano Bruno non ha pace”

Via Giordano Bruno ancora alla ribalta della cronaca. Dopo i recenti e tragici fatti di Denny, questa volta all’interno delle case Erp sono andati a fuoco due mezzi

Intorno alle ore 23. 40 di ieri, si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Livorno per domare le fiamme che hanno coinvolto un camper ed una vettura in sosta.

Distrutti dalle fiamme due mezzi e atri due che erano nelle vicinanze sono stati danneggiati

Sono in corso le indagini per stabilire le cause del rogo sviluppatosi in via Giordano Bruno all’altezza del civico 8

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin