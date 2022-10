Home

30 Ottobre 2022

A fuoco camper e roulotte alle prime ore della mattina sul viale Italia (Video e foto)

Livorno 30 ottobre 2022 – A fuoco camper e roulotte alle prime ore della mattina sul viale Italia

I vigili del fuoco di Livorno sono intervenuti intorno alle 05. 20 a seguito per un incendio sul viale Italia a Livorno all’altezza del locale La Vela.

Ad andare a fuoco e ad essere completamente distrutti dalle fiamme sono stati due mezzi parcheggiati; un camper ed una roulotte in sosta all’altezza del locale la vela. Fortunatamente non risultano persone coinvolte, le cause delle fiamme sono al vaglio degli inquirenti

