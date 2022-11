Home

Cronaca

A fuoco dei ripetitori sulle ciminiere in via delle Cateratte

Cronaca

1 Novembre 2022

A fuoco dei ripetitori sulle ciminiere in via delle Cateratte

Livorno 1 novembre 2022 – A fuoco dei ripetitori sulle ciminiere in via delle Cateratte

I vigili del fuoco di Livorno sono intervenuti ieri 31 ottobre intorno alle ore 23. 45 in via delle Cateratte per un incendio

Ad andare a fuoco, dei ripetitore ubicati presso le ciminiere.

Le fiamme sono state domate in poco tempo, le cause dell’incendio sono ancora da accertare anche se molto presumibilmente si pensa ad un guasto elettrico

In foto i ripetitori bruciati

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin