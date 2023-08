Home

Provincia

Cecina

A fuoco imbarcazione nel porto di Marina di Cecina (Foto)

Cecina

14 Agosto 2023

A fuoco imbarcazione nel porto di Marina di Cecina (Foto)

Cecina (Livorno) 14 agosto 2023

Intervento congiunto coordinato dalla Guardia Costiera vigili del fuoco per le operazioni di estinzione di un incendio intorno a mezzogiorno che ha interessato un natante ormeggiato nel porto di Marina di Cecina.

Il personale della Capitaneria, avvertito da un passante, ha immediatamente dato disposizioni per la messa in sicurezza delle altre imbarcazioni presenti in porto, e provveduto a far rimorchiare il natante all’imboccatura del porto in zona sicura dai locali ormeggiatori.

Nel frattempo, avvertiti dal personale della Guardia Costiera che garantiva la cornice di sicurezza, giungevano sul posto i Vigili del Fuoco che riuscivano in breve ad aver ragione delle fiamme.

Per scongiurarne l’affondamento o fonti di inquinamento il natante veniva in seguito ricondotto in porto e fatto alare dai proprietari a mezzo carro Gru. In corso di accertamento le cause, non risultano persone coinvolte.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin