21 Ottobre 2024

Livorno 21 ottobre 2024 – A fuoco mini escavatore alla Scopaia

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti si è detto preoccupato per la situazione che si è verifica nella notte. Tra domenica e lunedì un bobcat cingolato con pala escavatrice è bruciato nel cantiere di via San Marino dove verrà realizzata una palestra pubblica, nonostante alcune contestazioni.

Salvetti comunica che oggi pomeriggi ci sarà una riunione del comitato di ordine pubblico in prefettura proprio su questi fatti. I vigili del fuoco devono ancora redigere la loro perizia sulle cause dell’incendio ma l’idea di un atto doloso sembrerebbe una ipotesi da tenere in considerazione