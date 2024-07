Home

Provincia

Collesalvetti

A fuoco officina a Stagno, auto distrutte e barca seriamente danneggiata. Una persona intossicata (Le foto dell’intervento dei VF)

Collesalvetti

5 Luglio 2024

A fuoco officina a Stagno, auto distrutte e barca seriamente danneggiata. Una persona intossicata (Le foto dell’intervento dei VF)

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 5 luglio 2024 – A fuoco officina a Stagno, auto distrutte e barca seriamente danneggiata. Una persona intossicata

Intervento in forze dei vigili del fuoco di Livorno stamattina alle 9.53 in Via Oberdan Chiesa in Località Stagno, comune di Collesalvetti (LI) a seguito di un incendio che ha coinvolto un capannone adibito ad attività di officina riparazione di auto causando danni ingenti alla attività stessa nonché ad alcuni mezzi che erano presenti all’interno.

Le fiamme hanno anche attaccato parte dello scafo di una imbarcazione danneggiandola seriamente che si trovava in manutenzione in una struttura metallica appartenente ad una cantiere attiguo all’edificio coinvolto.

Sul posto presenti le 2 squadre operative VF della sede C.le con svariati mezzi e uomini a supporto, tra cui l’autoscala, 2 autobotti, il mezzo autoprotettori di scorta, il funzionario di servizio ed il Capo Turno.

Una persona ha avuto bisogno di cure da parte del personale sanitario presente, non si registrano ulteriori persone coinvolte. Sul posto presenti le forze dell’ordine, polizia municipale Collesalvetti, personale della Protezione Civile e del 118. In corso di accertamento le cause dell’incendio.