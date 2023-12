Home

14 Dicembre 2023

Livorno 14 dicembre 2023 – A fuoco roulotte in via Masi, il fumo nero visto da Salviano (Video)

Fumo nero visto da mezza città, si tratta di una roulotte andata a fuoco intorno alle ore 14.30 nel parcheggio di via Masi. Le cause dell’incendio sono ancora al vaglio dei vigili del fuoco e degli inquirenti. L’incendio ha provocato danni materiali al mezzo andato distrutto e fortunatamente non c’è stato nessun ferito

