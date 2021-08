Home

Cronaca

14 Agosto 2021

A fuoco sterpaglie in via Passaponti, fiamme domate dai vigili del fuoco (Foto)

Livorno 14 agosto 2021

Poco prima delle ore 17.00 di questo pomeriggio hanno preso fuoco delle sterpaglie a margine della strada in via Passaponti

I vigili del fuoco del comando di via Campania, allertati da alcuni residenti che hanno visto un intenso fumo nero, sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incendio ed hanno domato in poco tempo le fiamme

Non risultano particolari danni a cose e strutture, come fortunatamente, non risultano persone intossicate o ferite