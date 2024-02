Home

Provincia

Piombino

A fuoco tre Imbarcazioni al Porto Turistico di Piombino: in corso le operazioni di estinzione (Foto)

Piombino

1 Febbraio 2024

A fuoco tre Imbarcazioni al Porto Turistico di Piombino: in corso le operazioni di estinzione (Foto)

Piombino (Livorno) 1 febbraio 2024 – A fuoco tre Imbarcazioni al Porto Turistico di Piombino: in corso le operazioni di estinzione (Foto)

Questa mattina, presso il sedime portuale turistico di Piombino, è scoppiato un incendio che ha coinvolto due imbarcazioni a motore e una a vela. L’emergenza ha richiesto l’intervento immediato delle squadre di soccorso per fronteggiare le fiamme e gestire la situazione.

L’incendio è stato segnalato alle autorità locali, che hanno immediatamente mobilitato i mezzi di soccorso per evitare che le fiamme si propagassero ulteriormente e per proteggere le imbarcazioni ancorate nelle vicinanze.

Le operazioni di estinzione sono ancora in corso, con i vigili del fuoco e le squadre di soccorso che stanno lavorando incessantemente per domare le fiamme e prevenire danni ulteriori. Al momento, non si hanno notizie su eventuali feriti o persone coinvolte nell’incidente.

Le cause dell’incendio sono ancora da determinare, e le indagini saranno avviate una volta che la situazione sarà sotto controllo. L’intervento rapido delle autorità competenti dimostra la prontezza e l’efficienza del sistema di gestione delle emergenze della città di Piombino.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin