A fuoco un camion carico di carta in via Orlando

1 Novembre 2022

Livorno 1 novembre 2022 – A fuoco un camion carico di carta in via Orlando

I vigili del fuoco del comando di Livorno sono intervenuti per un incendio alle ore 04. 30 in via Salvatore Orlando

L’incendio ha coinvolto un mezzo pesante con il rimorchio carico di carta in sosta. Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco la motrice è andata distrutta

Le cause dell’incendio sono ancora al vaglio dei vigili del fuoco

