26 Maggio 2022

A fuoco un letto in via Calzabigi, intossicata 80enne

Livorno, 26 marzo 2022 – A fuoco un letto in via Calzabigi, intossicata 80enne

Intervento dei vigili del fuoco di Livorno per un incendio scaturito in appartamento al terzo piano di un condominio in via Calzabigi

A prendere fuoco per cause ancora da accertare è stata la struttura del letto antidecubito utilizzato dalla signora 80enne che si trovava all’interno dell’appartamento.

La signora è stata affidata ai sanitari del 118 per gli accertamenti del caso e trasportata in pronto soccorso per possibile intossicazione da fumo

Non vengono segnalati danni strutturali all’immobile, ma solo danni da fumo nella stanza interessata dall’evento

