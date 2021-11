Home

Cronaca

A fuoco una tenda da sole in via Modigliani, probabile causa un mozzicone spento male

Cronaca

4 Novembre 2021

A fuoco una tenda da sole in via Modigliani, probabile causa un mozzicone spento male

Livorno 4 novembre 2021

Questa notte si è sviluppato un incendio in un condominio in via Modigliani (Quartiere Sorgenti). A prendere fuoco una tenda da sole di di un terrazzo.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme sviluppatesi al primo piano del condominio. Ancora da chiarire come si siano sviluppate le fiamme sulla tenda. L’ipotesi più attendibile è un mozzicone di sigaretta finito sulla tenda, poi il forte vento ha fatto il resto

In via Modigliani sono giunte anche le ambulanze dell’Svs da Ardenza con un mezzo di soccorso e quella dell’ Svs di via San Giovanni con il medico a bordo

Le due persone che erano all’interno dell’appartamento sono risultate lievemente intossicate. Dopo le visite mediche sul posto, i due pazienti hanno rifiutato il ricovero al pronto soccorso

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin