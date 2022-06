Home

13 Giugno 2022

A fuoco un’aiuola in via Toscana, “non gettate cicche soprattutto di questi tempi”

Livorno 13 giugno 2022 – A fuoco un’aiuola in via Toscana, “non gettate cicche soprattutto di questi tempi”

Intorno alle ore 13.50 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Toscana per un principio di incendio in un’aiuola

La causa dell’incendio prontamente spento; sembrerebbe dovuta molto probabilmente ad un mozzicone di sigaretta non spento.

I mozziconi non si devono mai gettare in terra a maggior ragione in questo periodo di calura estiva proprio per evitare possibili incendi

Vogliamo cogliere questo piccolo episodio per ricordare ai nostri lettori che:

occorrono in media 25 anni prima che il filtro si decomponga

ogni anno 72 miliardi di mozziconi di sigarette vengono dispersi nell’ambiente dai circa 1.5 miliardi di fumatori esistenti, contribuendo gravemente all’inquinamento urbano e ambientale.

Una parte delle 4 000 sostanze nocive, tossiche, mutagene e cancerogene immesse nell’ambiente grazie alla combustione delle sigarette viene assorbita dal filtro o mozzicone. In quest’ultimo, infatti, è possibile trovare moltissimi inquinanti come nicotina, benzene, gas tossici quali ammoniaca e acido cianidrico, composti radioattivi come polonio-210, e acetato di cellulosa, la materia plastica di cui è costituito il filtro.

— i mozziconi sono molto pericolosi per l’ambiente marino in quanto, a contatto con l’acqua, rilasciano i prodotti chimici assorbiti e rappresentano, nel solo Mar Mediterraneo, il 40 % dei rifiuti; — inquinano i parchi nazionali nei quali contaminano il suolo, la flora e la fauna, e sono necessari 25 anni in media per decomporsi; — sono responsabili dell’inquinamento urbano in quanto il 50 % dei rifiuti urbani riguarda i prodotti dell’industria del tabacco e, una volta gettati nelle strade, si incastrano negli interstizi risultando così difficili da rimuovere con i macchinari a disposizione;

