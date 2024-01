Home

A fuoco un’auto parcheggiata nel cortile condominiale

20 Gennaio 2024

Livorno 20 gennaio 2024 – A fuoco un’auto parcheggiata nel cortile condominiale

Intorno alle ore 20. 40 di ieri, i vigili del fuoco di Livorno sono intervenuti in via F.lli Bandiera per domare le fiamme che avevano avvolto un’auto parcheggiata in un cortile di un condominio. L’incidente ha coinvolto un’auto che risultava essere inutilizzata da un certo periodo.

Le squadre dei vigili del fuoco sono prontamente giunte sul luogo per gestire l’emergenza e impedire che le fiamme si diffondessero ulteriormente. Attualmente, sono in corso le indagini per determinare le cause dell’incendio, l’auto risultava essere inutilizzata da tempo

Il mezzo, purtroppo, è andato distrutto, e il personale dei vigili del fuoco sta cercando di stabilire se l’incendio sia stato provocato da cause accidentali o dolose.

