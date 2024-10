Home

Livorno 23 ottobre 2024 – A Giannone la Stella d’Oro al merito sportivo

E’ notizia di questi giorni che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano a deciso di riconoscere a Giovanni Giannone la Stella d’oro al merito sportivo per quanto ha dato per lo sport italiano.

Giovanni Giannone, imprenditore, storico dirigente dello sport, ha un lunghissimo curriculum di dirigente in vari sport fino a raggiungere il massimo ruolo all’interno del CONI provinciale, prima entrando in giunta su volere dell’allora Presidente Gino Calderini e poi successivamente come delegato della provincia di Livorno e membro di diritto nella Giunta Regionale.

L’importante riconoscimento, per colui che fin da giovane ha intrapreso l’impegno anche nel volontariato sportivo, gli verrà consegnato a Firenze il 5 novembre direttamente dal Presidente Giovanni Malagò.