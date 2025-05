Home

Cecina

6 Maggio 2025

Controlli straordinari tra Cecina e Rosignano: due denunce per porto di coltelli

Cecina (Livorno) 6 maggio 2025 A giro col coltello a Cecina e Vada, denunciate due persone

Proseguono senza sosta i servizi straordinari di controllo del territorio messi in campo dai Carabinieri della Compagnia di Cecina, su disposizione del Comando Provinciale di Livorno e in linea con le direttive condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura.

L’operazione, mirata a prevenire e contrastare le forme di illegalità diffusa, ha visto particolare attenzione rivolta ai centri di Rosignano Marittimo e Cecina, comprese le aree periferiche, con focus sui reati legati agli stupefacenti e ai reati predatori.

Nel corso dei controlli a largo raggio; i militari hanno denunciato in stato di libertà due persone per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. Si tratta di un 20enne di origini siciliane e di un 30enne originario del Nord Africa, fermati rispettivamente in via Torres a Cecina e in piazza Garibaldi a Vada. Entrambi sono stati trovati in possesso di coltelli con una lunghezza complessiva di 18 centimetri, di cui 10 di lama, senza riuscire a fornire alcuna giustificazione valida per il porto degli oggetti.

La normativa vigente in materia di armi prevede che sarà ora loro onere giustificare il possesso e il trasporto dei coltelli in luoghi pubblici. Le denunce sono scattate in flagranza di reato e fanno parte delle attività di iniziativa dei militari impegnati sul territorio.

L’attività dei Carabinieri si inserisce in una più ampia strategia di presidio del territorio per garantire sicurezza, legalità e tutela dei cittadini, con controlli mirati nei punti sensibili e nelle zone più esposte al rischio di reati.

