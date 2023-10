Home

16 Ottobre 2023

A giro col coltello di 15 cm di lama in pieno centro, denunciato

Cecina (Livorno) 16 ottobre 2023 – A giro col coltello di 15 cm di lama in pieno centro, denunciato

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cecina, nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà un 42enne originario dell’est Europa per porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere.

I militari, durante un servizio di pattuglia, hanno notato un uomo che percorreva a piedi via Fratelli Rosselli e che; alla loro vista, cambiava più volte direzione nel plausibile tentativo di eludere un controllo. I carabinieri hanno pertanto deciso di identificarlo.

Date le circostanze e i precedenti di polizia di cui è risultato gravato, lo hanno perquisito ed in una tasca dei pantaloni hanno rinvenuto un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 25 cm. di cui 15 di lama, che è stato sottoposto a sequestro. Per l’uomo è scattata la denuncia in stato di libertà per porto ingiustificato di armi ai sensi dell’art. 4 L. 110/75.

