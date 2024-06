Home

A giro con coltello che spunta dalla cintura a Cala de’ Medici, denunciato 18enne

3 Giugno 2024

Livorno 3 giugno 2024 – A giro con coltello che spunta dalla cintura a Cala de’ Medici, denunciato 18enne

I Carabinieri della Stazione di Rosignano Solvay, nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà un giovane del posto appena diciottenne per il reato di porto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere.

I militari, durante un servizio esterno di controllo del territorio, svolto in area località Cala de’ Medici, hanno fermato di iniziativa per accertamenti il giovane, residente a Rosignano Marittimo.

Durante le operazioni hanno rinvenuto nella sua disponibilità un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di cm. 12.

Il giovane non ha saputo fornire ai carabinieri alcuna giustificazione in merito al perché stesse girando con tale arma al seguito. Si tratta di un coltello particolare che avrebbe il manico metallico e una custodia sempre metallica con attacco a vite che lo rende di pronto uso. Oltretutto all’atto del controllo il giovane si trovava insieme a coetanei e detta arma si notava spuntare in evidenza alla cintura del ragazzo.

Al termine delle attività il coltello è stato sottoposto a sequestro mentre il giovane è stato deferito a piede libero per quanto è previsto dalla vigente norma in materia di armi, ovvero ai sensi dell’art. 4 Legge n.110/75.