A giro con un coltello in piazza della Repubblica, denunciato

Cronaca

31 Maggio 2025

Livorno 31 maggio 2025

I Carabinieri della Compagnia di Livorno, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi hanno effettuato dei controlli cfinalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare attenzione alle zone più sensibili dei quartieri Garibaldi, San Marco e Buontalenti.

I militari, durante un controllo in Piazza della Repubblica, hanno fermato di iniziativa un giovane egiziano per accertamenti avendolo notato avere una condotta sfuggente alla vista della pattuglia.

Durante le operazioni di controllo, i militari hanno rinvenuto nella sua disponibilità un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di cm. 15 sul cui 6 di lama che non ha saputo fornire alcuna giustificazione.

L’oggetto, con caratteristiche tali da poter esser utilizzato per offendere ed il cui porto senza motivo è vietano, è stato sequestrato ed il giovane è stato denunciato in stato di libertà all’AG di Livorno per porto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere nonché segnalato alla Prefettura per aver inoltre trovato in suo possesso 1 grammo di sostanza stupefacente del tipo hashish.