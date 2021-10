Home

A giro in auto con un martello, denunciato

28 Ottobre 2021

Livorno 28 ottobre 2021

Alle ore 15.10 la volante della polizia transitando in via del Littorale sottoponeva a controllo un’autovettura con a bordo due stranieri albanesi identificati per S. I. cl.1998 Albania, Negativo in SDI – regolare su territorio nazionale sino a novembre 2021, e K. E. Cl.1993 Albania, Positivo in SDI per stupefacenti art.73.

K. E. Cl. non presentava alcuna documentazione idonea alla sua identificazione, se non una patente albanese, motivo per cui veniva accompagnato presso gli uffici della questura, al fine di accertane l’esatta identità.

Successivamente gli agenti della volante, visto l’atteggiamento nervoso e insolito dell’uomo, decidevano di effettuare una perquisizione personale e del veicolo

La perquisizione personale dava esito negativo, mentre quella del veicolo dava esito Positivo

All’interno dell’auto, lateralmente alla portiera, senza giustificato motivo veniva rinvenuto un martello

Il martello è stato regolarmente sequestrato

In virtù di quanto esposto K. E. Cl.., veniva indagato in stato di libertà per il reato di art.4 110/75. Inoltre veniva sequestrata la patente dello stesso perchè risultava di dubbia autenticità.

