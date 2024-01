Home

Cronaca

Chiesa

A Guasticce arriva don Sassano dopo la scomunica di Ramon Guidetti

Chiesa

9 Gennaio 2024

A Guasticce arriva don Sassano dopo la scomunica di Ramon Guidetti

Guasticce (Collesalvetti, Livorno) 9 gennaio 2024 – A Guasticce arriva don Sassano dopo la scomunica di Ramon Guidetti

È stata confermata ufficialmente la nomina per il sostegno alla vita pastorale della parrocchia San Ranieri di Guasticce, recentemente al centro delle cronache locali e nazionali a seguito della scomunica del parroco don Ramon Guidetti da parte del vescovo Giusti, a causa del contrasto con il papa e la Chiesa.

Come annunciato in anteprima durante le festività da don Paolo Razzauti, il nuovo parroco fino a giugno sarà don Matteo Sassano, mentre la responsabilità legale della parrocchia è stata affidata al vicario generale mons. Costa.

Nel corso di questi mesi, don Matteo manterrà anche il suo ruolo di vice parroco presso la comunità di S. Maria del Soccorso, come riportato nel canale informativo online della Diocesi.

In un’altra nomina annunciata dal vescovo Giusti, don Edoardo Medori farà ritorno nella parrocchia S. Benedetto per collaborare con don Vineeth Titus. Don Edoardo, sacerdote in quiescenza, continuerà a offrire il suo servizio come collaboratore della parrocchia, concentrando la sua attenzione soprattutto sulla celebrazione della Messa e le confessioni.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin