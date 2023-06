Home

Provincia

A Guasticce un cartello stradale di “buontemponi” tra rotatoria inesistente e CMF

Provincia

10 Giugno 2023

A Guasticce un cartello stradale di “buontemponi” tra rotatoria inesistente e CMF

Guasticce (Collesalvetti, Livorno) 10 giugno 2023

Sulla ristrutturata strada provinciale delle colline, poco fuori l’abitato di Guasticce, in direzione

Livorno, fa bella mostra di sé un fiammante un cartello stradale; il cartello in questione evidentemente posto in essere da buontemponi, indica una prossima interconnessione ad una rotatoria….la prima uscita a dx porta nel nulla assoluto e il breve tratto di strada mai ha portato da qualche parte, sul cartello pero’ campeggia “Interporto Est” poi oscurato con una bella “toppa” nera.

L’uscita due, correttamente, indica “Livorno” e “Autostrade”. L’uscita tre, la vera perla, reca la scritta C.M.F. ora, tralasciando il fatto che dopo cento metri circa la strada termina in un fosso e questo puo’ essere interessante se sei una “Nutria”, la C.M.F. Costruzioni Metalliche Finsider, ha chiuso i battenti nel lontano 1998, venticinque anni orsono.

Chissà chi, con grande sprezzo del ridicolo, ha sentito la necessità di apporre tale bellissimo cartello.

In ultimo, se passate in zona troverete si il cartello ma non cercate la rotatoria, semplicemente non

esiste, proprio non c’è!

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin