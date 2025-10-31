A La Rosa acqua e fango dal sottosuolo: “Potrebbe essere il Rio Felciaio, servono verifiche” (Video)

Cronaca

31 Ottobre 2025

Livorno 31 ottobre 2025 A La Rosa acqua e fango dal sottosuolo: “Potrebbe essere il Rio Felciaio, servono verifiche”.

Nel quartiere La Rosa, a Livorno, durante le forti piogge del 30 ottobre 2025, il parcheggio e l’area giardini di alcuni condomini si sono trasformati in una grande pozza di acqua e fango. Ma, come mostrano le immagini girate da un residente, non si tratterebbe di un semplice allagamento causato da acqua piovana non assorbita dal terreno: nel video, infatti, si nota chiaramente una fuoriuscita dal sottosuolo, come se l’acqua sgorgasse con forza da una falda o da un canale sotterraneo.

A diffondere il filmato è stata la Brigata di Solidarietà Attiva Livorno (BSA), che da tempo denuncia le criticità idrauliche del quartiere e chiede maggiori chiarimenti da parte degli enti competenti.

“Per anni abbiamo cercato un video che provasse che al La Rosa, non sono solo i tombini a causare gli allagamenti”, scrive la Brigata. “In questo video si vede chiaramente uscire con forza acqua da sottoterra. Ricordiamo che il Rio Felciaio è tombato nella sua parte finale, per circa 1,4 km, dalla Scopaia fino a passare sotto al quartiere della Rosa. Noi abbiamo sempre sostenuto che nel progetto dei nuovi lavori di messa in sicurezza idrologica il Felciaio non abbia ricevuto un’adeguata considerazione, e che i lavori non siano imminenti”.