A La Rosa acqua e fango dal sottosuolo: “Potrebbe essere il Rio Felciaio, servono verifiche” (Video)

Livorno 31 ottobre 2025 A La Rosa acqua e fango dal sottosuolo: “Potrebbe essere il Rio Felciaio, servono verifiche”.
Nel quartiere La Rosa, a Livorno, durante le forti piogge del 30 ottobre 2025, il parcheggio e l’area giardini di alcuni condomini si sono trasformati in una grande pozza di acqua e fango. Ma, come mostrano le immagini girate da un residente, non si tratterebbe di un semplice allagamento causato da acqua piovana non assorbita dal terreno: nel video, infatti, si nota chiaramente una fuoriuscita dal sottosuolo, come se l’acqua sgorgasse con forza da una falda o da un canale sotterraneo.
A diffondere il filmato è stata la Brigata di Solidarietà Attiva Livorno (BSA), che da tempo denuncia le criticità idrauliche del quartiere e chiede maggiori chiarimenti da parte degli enti competenti.
“Per anni abbiamo cercato un video che provasse che al La Rosa, non sono solo i tombini a causare gli allagamenti”, scrive la Brigata. “In questo video si vede chiaramente uscire con forza acqua da sottoterra. Ricordiamo che il Rio Felciaio è tombato nella sua parte finale, per circa 1,4 km, dalla Scopaia fino a passare sotto al quartiere della Rosa. Noi abbiamo sempre sostenuto che nel progetto dei nuovi lavori di messa in sicurezza idrologica il Felciaio non abbia ricevuto un’adeguata considerazione, e che i lavori non siano imminenti”.
BSA chiede ora agli uffici del Genio Civile e alla Protezione Civile di verificare se la fuoriuscita ripresa nel video possa effettivamente essere collegata al Rio Felciaio e di fornire risposte chiare ai cittadini che vivono nella zona.
Nel frattempo, il video — diffuso anche sui social — sta alimentando un acceso dibattito sulla gestione del rischio idraulico in città e sulla necessità di accelerare gli interventi di messa in sicurezza nei quartieri più esposti.