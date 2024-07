Home

10 Luglio 2024

A LeggerMente arriva Alberto Toso Fei, scrittore, saggista e appassionato di storia

Livorno 10 luglio 2024 – A LeggerMente arriva Alberto Toso Fei, scrittore, saggista e appassionato di storia

È per giovedì 11 luglio alle ore 19.00 l’incontro in programma a LeggerMente con Alberto Toso Fei per presentare Il piede destro di Byron, Edizioni Marsilio, 2023.

Primo romanzo del grande conoscitore della storia e dei misteri di Venezia, Toso Fei mette in scena un nuovo personaggio del noir, Alessandro Nicòli, ex giornalista e investigatore per caso, che si muove in una laguna soleggiata tra fatti di cronaca e antichi enigmi.

“Costretto a guardarsi dai fantasmi del passato e dai pericoli del presente, Nicòli, goffo e scaltro al tempo stesso, affronterà molti ostacoli per riuscire a sciogliere a uno a uno i misteri celati nel corpo di pietra della città”.

Alberto Toso Fei, classe 1966, discende da un’antica famiglia di vetrai dell’isola di Murano. Scrittore, saggista e giornalista, ha compilato una serie di titoli tra storia, mito, cronaca e leggenda che hanno dato vita ad un nuovo modo di raccontare Venezia e che sono stati tradotti in più lingue e venduti in migliaia di copie. Per i suoi libri e la sua attività di storyteller Alberto Toso Fei è considerato infatti dalla critica il “narratore di Venezia” per eccellenza.

Ad introdurre l’incontro Carlo Lucarelli, regista, sceneggiatore, conduttore televisivo, giornalista, autore di podcast e scrittore.

Ingresso libero e accessibile a tutti.

I posti a sedere per poter assistere comodamente all’evento sono limitati, per questo è consigliata la prenotazione su eventbrite.it.

LeggerMente, Incontri Letterari

2024, 6a edizione

Chioschino di Villa Fabbricotti, Livorno, V.le della Libertà, 30

Info:

Biblioteca Labronica F.D. Guerrazzi – 0586814511 leggermente@comune.livorno.it www.leggermente.eu

PROSSIMI INCONTRI IN PROGRAMMA:

venerdì 12 luglio – Servizio di interpretariato di LIS

Carlo Lucarelli

Bell’abissina. Un’indagine del commissario Marino, Mondadori, 2022

sabato 13 luglio

Daniele Mencarelli

Fame d’aria, Mondadori, 2023

lunedì 15 luglio

Dario Ferrari

La ricreazione è finita, Sellerio, 2023

martedì 16 luglio

Arturo Bertoldi e Max Collini

Storie di antifascismo senza retorica, People, 2024

giovedì 18 luglio

Piergiorgio Pulixi

Per un’ora d’amore, Rizzoli, 2024

venerdì 19 luglio

Pierluigi Battista

I miei eroi. Un amore testardo e duraturo. Hannah Arendt, Albert Camus, George Orwell, La Nave di Teseo, 2023

sabato 20 luglio – Servizio di interpretariato di LIS

Antonio Scurati

Fascismo e populismo. Mussolini oggi, Editore Bompiani, 2023

domenica 21 luglio – Servizio di interpretariato di LIS

Eva Giovannini e Tommaso Eppesteingher

L’ultimo partigiano. Storia di Lanciotto Gherardi a fumetti, Paesi Edizioni, 2024

lunedì 22 luglio

Gian Marco Griffi

Ferrovie del Messico, Laurana Editore, 2022

martedì 23 luglio

Nadia Urbinati e Gabriele Pedullà

Democrazia afascista, Feltrinelli, 2024

mercoledì 24 luglio

Roberta Recchia

Tutta la vita che resta, Rizzoli, 2024

giovedì 25 luglio

Silvia Calderoni

Denti di latte, Fandango Libri, 2023

mercoledì 31 luglio

Viola Barbara e Giulia Bernini

Cosa sognano i sogni, Edizioni Erasmo, 2024

