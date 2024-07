Home

A LeggerMente l'attore Vinicio Marchioni presenta Tre notti il suo primo romanzo

5 Luglio 2024

A LeggerMente l’attore Vinicio Marchioni presenta Tre notti il suo primo romanzo

Livorno 5 luglio 2024 – A LeggerMente l'attore Vinicio Marchioni presenta Tre notti il suo primo romanzo

È sabato 6 luglio alle ore 19.00 l’incontro a LeggerMente con Vinicio Marchioni. Nel parco di Villa Fabbricotti continua la rassegna letteraria, questa volta con un ospite pluripremiato nel mondo del cinema.

In dialogo con Marco Bruciati, docente e formatore di teorie e tecniche delle comunicazioni multimediali, Marchioni presenta il suo primo romanzo, Tre notti edito da Rizzoli nel 2024.

Storia di un incontro tra un padre e un figlio in mezzo ad un coro di indimenticabili personaggi, questa prima prova narrativa è stata definita un romanzo di formazione sorprendente, duro e dolcissimo, un viaggio di tre notti alla scoperta della propria identità e delle proprie origini.

Racconto di un’adolescenza che esplode e si ricompone, un inno alla vita, un’indagine sul maschile e sullo scorrere del tempo.

Classe 1975, l’attore conosciuto per film e serie tv ha di recente fatto parte del cast dell’ultimo film di Paolo Virzì, Un altro Ferragosto ed è stato candidato al David di Donatello come miglior attore non protagonista per C’è ancora domani, diretto da Paola Cortellesi.