Home

Cronaca

A Livorno aperto il nuovo Conad City di via del Vigna

Cronaca

13 Ottobre 2022

A Livorno aperto il nuovo Conad City di via del Vigna

Livorno 13 ottobre 2022 – A Livorno aperto il nuovo Conad City di via del Vigna

All’interno dello store grande attenzione alle eccellenze del territorio provenienti dalle migliori aziende locali.

Novità per la città di Livorno con l’inaugurazione del nuovo Conad City di via del Vigna, 179/b, che si aggiunge agli 11 già presenti in città: un punto vendita di “quartiere” che nasce in un immobile interamente recuperato e ristrutturato nel quartiere Le Sorgenti e che si traduce in valore aggiunto per la Comunità grazie ad una proposta di spesa funzionale e completa, incentrata su prodotti freschi e del territorio.

Un format vincente, pensato ad hoc per tutti i clienti in cerca di una spesa quotidiana ma completa, di qualità e conveniente, con un’offerta assortimentale che valorizza i prodotti freschi e freschissimi e le eccellenze locali.

All’interno dello store troverete: l’ortofrutta con una vasta proposta di prodotti locali freschi e attentamente selezionati; la macelleria con un’offerta completa che dispone anche di una sezione dedicata ai pronti a cuocere; la gastronomia con i migliori prodotti del territorio ed un banco caldo oltre ad una cantina con vini di etichette locali. Completa l’offerta un’area healthy dedicata ai prodotti biologici, senza glutine e salutistici.

Grande attenzione alle eccellenze del territorio con un’area dedicata ai prodotti del Consorzio “Ori di Toscana” e con oltre 100 referenze in assortimento provenienti dalle migliori aziende locali, tra cui i formaggi dei caseifici Busti e Fruzzetti, i prodotti di gastronomia di Del Bubba e Vanzi, nonché i prodotti forno e pasticceria di Doveri, Domenici, Tirrenia, Dolce Pane, Freschi, Bon Ton e Libeccio.

Un impegno importante verso il territorio, ulteriormente confermato dal nuovo “Scontrino Parlante”: dal 1° ottobre i clienti avranno la possibilità di scoprire quanto le loro scelte d’acquisto contribuiscano a sostenere le aziende del proprio territorio tramite una specifica segnalazione all’interno dello scontrino stesso. I clienti sono così coinvolti in un percorso di valorizzazione delle produzioni locali che rientra nel più ampio impegno di Conad per la promozione e il sostegno del territorio e delle sue aziende.

“Con grande soddisfazione comunichiamo l’apertura di questo nuovo punto vendita all’interno del quartiere Le Sorgenti. – dichiara Luca Papini, Socio di Conad Nord Ovest – Un’operazione di sviluppo che ha permesso l’assunzione di nuovo personale ed il recupero di una struttura inutilizzata che è stata interamente ristrutturata.

È una grande sfida visto il delicato momento che stiamo vivendo, ma abbiamo creduto fortemente in questo progetto portandolo avanti con coraggio e grande entusiasmo; siamo fiduciosi che l’apertura sarà positiva sia per noi che per il quartiere.

Il punto vendita nasce per offrire alla clientela un servizio di spesa giornaliero, improntato prevalentemente sui prodotti freschi e freschissimi con un’ampia scelta di prodotti del territorio. Degno di nota il parcheggio riservato ai clienti del supermercato, di gran lunga superiore a quello che ci si potrebbe aspettare da un punto di vendita di piccole dimensioni, che permette di poter fare una spesa veloce e con la massima comodità”.

Tutti gli spazi del punto vendita offrono le migliori soluzioni per la sostenibilità ambientale: dagli innovativi sistemi d’illuminazione con luci a led, agli impianti di refrigerazione di ultima generazione che garantiscono un notevole risparmio energetico.

Il supermercato di via del Vigna, situato in un edificio recuperato e ristrutturato in ottica green all’interno del quartiere Le Sorgenti, si sviluppa su 220 mq di superficie di vendita, dispone di 2 casse tradizionali e impiega 10 addetti, di cui 4 nuove assunzioni.

Lo store dispone di un parcheggio riservato con circa 30 posti auto, accetta i buoni pasto e i buoni celiachia, consente il pagamento dei bollettini e mette a disposizione dei clienti i carrelli appositi per gli amici a quattro zampe. Il punto vendita è aperto tutti i giorni con orario continuato dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 20.00 e la domenica dalle 8.30 alle 13.00 Il numero di telefono per richiedere informazioni è lo 0586444535.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin