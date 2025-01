Home

8 Gennaio 2025

Livorno 8 gennaio 2025 A Livorno arriva il Circo sull’Acqua, un mare di emozioni

Il Circo sull’Acqua, lo spettacolo che sta incantando il pubblico in tutta Italia, farà tappa a Livorno dal 24 gennaio al 2 febbraio 2025. Le esibizioni si terranno presso il Parcheggio del Modigliani Forum, offrendo un’esperienza unica e coinvolgente per spettatori di tutte le età.

Questo straordinario show combina l’arte circense tradizionale con elementi acquatici mozzafiato, presentando 12 attrazioni di livello mondiale e scenografie spettacolari arricchite da fontane che utilizzano oltre 40.000 litri d’acqua. Gli spettatori potranno ammirare acrobazie aeree, numeri di equilibrismo e performance di artisti internazionali, il tutto immerso in un’atmosfera magica e suggestiva.

Il Circo sull’Acqua è diretto da Tayler Martini e ha già riscosso un enorme successo nelle precedenti tappe, affascinando il pubblico con la sua innovativa fusione di acqua e arte circense. Dopo aver concluso le esibizioni a Palermo, il circo si prepara a portare la sua magia a Livorno, promettendo uno spettacolo indimenticabile per grandi e piccini.

Per garantire la partecipazione a questo evento straordinario, è possibile prenotare i biglietti online attraverso il sito ufficiale del circo, con offerte speciali per chi acquista in anticipo. Ulteriori dettagli sugli orari degli spettacoli e sulle modalità di acquisto dei biglietti sono disponibili sulle pagine social ufficiali del Circo sull’Acqua.

Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza unica e affascinante: il Circo sull’Acqua vi aspetta a Livorno per regalarvi momenti di pura magia e divertimento.