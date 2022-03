Home

22 Marzo 2022

A Livorno arriva lo show teatrale con i dinosauri “vivi”

Livorno 22 marzo 2022

AL TEATRO DEI SALESIANI, DINOSAURI “VIVI”

Una cosa che non smette mai di affascinarci ,e il mistero dei dinosauri.

E se potessi catturare quell’eccitazione e portarla in vita, in una storia jurassica in modo divertente.

Ora puoi farlo con il Dinosaur Show, un’idea fantastica per avvicinare tuo figlio al teatro, uno spettacolo comico, interattivo, culturale e didattico.

Uno spettacolo unico, diverso da tutti gli altri, spiritoso, coinvolgente, con un intento didattico ed educativo incisivo ma leggero.

I dinosauri sono incredibili repliche animatronic che unisce anatomia, robotica, meccanica e teatro di figura per creare pupazzi con caratteristiche del tutto realistiche, per fornire qualcosa di veramente unico, reattivo e giocoso pronto a diventare immediatamente l’anima della scena ,teneri e giocosi mentre interagiscono con tutto il pubblico che verrà coinvolto.

“Museo mondiale dei dinosauri” c’è grande fermento: lo scienziato Gregor (pazzoide e con i bianchi capelli dritti come tutti gli scienziati) è in attesa di un famoso “paleontologo dalla Germania”.

Lo studioso porta con sé una “tavola del tempo”, che permetterà a questi enormi rettili dell’era mesozoica di tornare alla vita.

Ma prima bisogna risolvere un enigma, brillantemente decifrato dal nostro paleontologo. E così accade il miracolo: sulla scena ecco apparire il triceratopo e il velociraptor, il brontosauro Brontolina, il tyrannosaurusrex e i suoi cuccioli, il petosauro e il gigantesco megaraptor.

E c’è di più: a un certo punto comparirà anche la “macchina per costruire i dinosauri”, fornita di verdi raggi laser che, proiettati sulla sala, scateneranno l’entusiasmo dei bambini.

domenica 27 marzo con 3 spettacoli ore 11,00 -15,30 e 18,00. Adatto da 2 anni 10. Durata un ora

Biglietti: ridotto € 10 intero € 13 . Si consiglia la prenotazione al 3669590150 orario 9.30 12.30 e 16.00 19.00

Obbligatorio mascherina FPP2 da 6 anni in su e Super Green Pass per accedere al teatro Adatto da 2 anni 10. Durata un ora

