A Livorno arriva Pasqualand 2025”, evento di divertimento e solidarietà per grandi e piccini

9 Aprile 2025

Livorno, 9 aprile 2025 A Livorno arriva Pasqualand 2025”, evento di divertimento e solidarietà per grandi e piccini

E’ stato presentato a Palazzo Comunale l’evento “Pasqualand 2025”,promosso da Avis Comunale Livorno, insieme a Libecciati VIP Livorno, Clown di Corsia, con il contributo di Unicoop Tirreno e il patrocinio del Comune di Livorno.

Pasqualand 2025 si terrà giovedì 17 aprile al Teatro The Cage, in via del Vecchio Lazzaretto 20, a partire dalle ore 15.00.

L’evento, per il quale è necessario iscriversi, è pensato per bambini dai 5 ai 10 anni, ma quest’anno potranno partecipare anche gli adulti, per garantire un pomeriggio di allegria per tutta la famiglia.

Durante l’evento, i bambini potranno divertirsi con giochi, attività creative e vincere premi, tra cui uova di Pasqua e altre sorprese.

Da non perdere questa occasione di divertirsi e fare un gesto di solidarietà.

Alla conferenza stampa sono intervenuti l’assessore al Sociale Andrea Raspanti,Antonio Cucè, presidente Avis Comunale Livorno, Claudia Chiari, presidente Libecciati VIP Livorno, Clown di Corsia Cristina Del Moro, responsabile Area Soci Toscana Nord – Direzione Soci e Comunicazione Unicoop Tirreno

Pasqualand è un evento di divertimento e solidarietà, dedicato a grandi e piccini, in cui sarà possibile divertirsi con giochi, attività creative e vincere premi, tra cui uova di Pasqua e altre sorprese.

“Con Pasqualand – ha detto l’assessore Raspanti – Avis dà vita ad una giornata nella quale si valorizzino l’importanza dello stare insieme, del giocare, del condividere del tempo e dello spazio, per veicolare in modo anche più convincente e più accattivante il messaggio dell’importanza della donazione. E qualunque iniziativa che sia mirata a sostenere la cultura del dono è una iniziativa importante perché questo è veramente il simbolo di quanto la solidarietà e l’aiuto agli altri sia legato a dei piccoli gesti che sono più o meno alla portata di tutti. Come Amministrazione comunale ci fa piacere essere a fianco del Terzo Settore in generale, per tutte le attività che svolge sul nostro territorio e, in particolare, per attività di questo tipo”.

“I livornesi – ha voluto evidenziare il presidente Avis Antonio Cucè – hanno sempre dimostrato sensibilità verso la cultura della donazione, del sangue e non solo. È di questi giorni la notizia che Livorno ha una percentuale di donazioni di organi e di midollo superiore alla media nazionale, e questo lo deve alla sua storia, al fatto di essere una città multirazziale. L’incrocio tra popoli diversi aumenta, infatti, la probabilità di trovare un donatore compatibile”.

Per informazioni e iscrizioni:

Telefono: 0586/444111

Email: livorno.comunale@avis.it